Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, στην Κερατέα Αττικής υπάρχει μια παραλία με πεντακάθαρα, βαθιά, γαλάζια νερα και... αποτρεπτικό όνομα.

Η Κακή Θάλασσα - αν και δεν θυμίζει παραλία της Αττικής - αποτελεί πόλο έλξης των Αθηναίων, που - ειδικά τα Σαββατοκυριακα - συρρέουν για να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Η πολυκοσμία είναι ίσως πραγματι αποτρεπτική - αλλά μία βουτιά στην Κακή Θάλασσα πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Η παραλία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη.

Το νότιο τμήμα της είναι σχετικά καλά οργανωμένο με διευκολύνσεις για την ξεκούραση και την ηλιοθεραπεία, δηλαδή ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και αποδυτήρια. Το βόρειο τμήμα της είναι ανοργάνωτο, για να βάλετε την ομπρέλλα σας και να απλώσετε δωρεάν την πετσέτα σας.

Γιατί Κακή Θάλασσα;

Βάσει της ελληνικής μυθολογίας όταν οι βάρβαροι επιτέθηκαν στην Ελλάδα, ο Δίας και ο Άδης έσυραν τις ακτές ώστε να μπορούν να μιλάνε και άφησαν το νερό της θάλασσας στο ενδιάμεσο. Καθώς οι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι στον αριθμό, ο Δίας και ο Άδης τους βοήθησαν ζητώντας από τον Ποσειδώνα να στείλει εκεί κύματα μεγαλύτερα από τα πλοία των βαρβάρων. Από τότε λέγεται πως ακόμα και ο Άδης υπερασπίστηκε τους Έλληνες. Από τότε η θάλασσα στην περιοχή της Κερατέας ονομάστηκε Κακιά Θάλασσα.

