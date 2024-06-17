Βίκυ Κάβουρα: 15 Μέρες μετά τον τοκετό σαν να μην γέννησε ποτέ

Ένα κάποιο άγχος για τα κιλά που θα έπαιρνε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της το είχε η Βίκυ Κάβουρα.

Και καλά, το πρώτο τρίμηνο δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα αφού αντιμετώπισε πρόβλημα υπερέμεσης, μια σπάνια πάθηση στην κύηση που ταλαιπωρεί πολύ τις μέλλουσες μανούλες που την αντιμετωπίζουν.

Όταν τα συμπτώματα υποχώρησαν η Βίκυ είχε ως πρώτη προτεραιότητα να τρέφεται σωστά, να προσφέρει στην ίδια και στο μωρό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά να μην αφεθεί στις λιγούρες και ξεφύγει.

Και δεν σταμάτησε και λεπτό να γυμνάζεται από την περίοδο που συνήλθε και μπορούσε πια να απολαύσει την εγκυμοσύνης της.

Η ίδια έλεγε γελώντας πως έχει απαγορεύσει στον άντρα της και τον μαιευτήρα της να της πουν πόσα κιλά έχει πάρει, αλλά η αλήθεια είναι πως πέρα από κοιλιά, το σώμα της παρέμεινε ίδιο.

Και μόλις 15 μέρες μετά τον τοκετό, από τις 30 Μαΐου δηλαδή στο σήμερα, η Βίκυ είναι σαν να μην γέννησε ποτέ.

Έχοντας πια προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της καθημερινότητας και της μικρής και ετοιμάζοντας με τον Γιώργο Τζαβέλλα το νέο τους σπίτι η όμορφη ηθοποιός σιγά σιγά επιστρέφει και στις δικές της συνήθειες, δηλαδή στο γυμναστήριο με το που της έδωσε το ok ο γιατρός της.

