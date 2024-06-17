Λάρισα: Επιδρομή από ιπτάμενες κατσαρίδες

Έντονο καταγράφεται το πρώτο διάστημα και του φετινού καλοκαιριού το φαινόμενο των κατσαρίδων, όπως άλλωστε είχε γίνει και τα δύο περασμένα καλοκαίρια, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν προηγήθηκαν έντονοι χειμώνες.

Το φαινόμενο όμως φέτος ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από το γεγονός πως καταγράφηκαν και οι πλημμύρες πριν λίγους μήνες.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι πως οι κατσαρίδες εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς το γεγονός πως πρόκειται για ένα είδος με φτερά τις επιτρέπει να μετακινούνται πιο γρήγορα.

Την ίδια ώρα πάντως, η ΔΕΥΑΛ συνεχίζει τους ψεκασμούς σε σημεία με σχάρες αμέσως μετά τις ειδοποιήσεις πολιτών. Για να υπάρχει ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός δράσεων, τόσο της ΔΕΥΑΛ όσο και των πολιτών με ψεκασμούς στα σπίτια.

Ο κ. Γιώργος Στατήρης είναι γεωπόνος και αυτές τις ημέρες δεν έχει σταματήσει τους ψεκασμούς.

«Εδώ και τρεις εβδομάδες ξεκίνησε ξαφνικά η φετινή εμφάνιση πολλών κατσαρίδων και συνεχίζει με αυτούς τους ρυθμούς» δηλώνει και υποστηρίζει ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί «δεν έκανε βαρύ χειμώνα και δεν χάλασαν οι φωλιές τους. Αν μάλιστα σ’ αυτό υπολογίσουμε και τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν, αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες, εξηγούμε αυτόν τον μεγάλο αριθμό».

Οι συγκεκριμένες κατσαρίδες είναι το είδος Periplaneta americana και, σύμφωνα με στοιχεία που βρίσκονται σε σχετικά εξειδικευμένους ιστότοπους, είναι το μεγαλύτερο είδος κατσαρίδας που εντοπίζεται στη χώρα μας. Η αμερικανική κατσαρίδα προτιμάει την υγρασία και τη ζέστη, ενώ αποφεύγει κλίματα που έστω και λίγους μήνες τον χρόνο έχουν ψύχος. Η αμερικανική κατσαρίδα είναι το μεγαλύτερο είδος που συναντάται στον δυτικό κόσμο. Το μέσο μέγεθος της είναι 4 cm και ύψος 7 mm. Το χρώμα τους είναι κόκκινο-καφέ και έχουν ένα χαρακτηριστικό κίτρινο τμήμα στο σημείο πίσω από το κεφάλι. Είναι εξαιρετικά ευκίνητη, καθώς μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα ως και 5,4 km/h. Θεωρείται ως ένα από τα πιο γρήγορα έντομα στον κόσμο. H αμερικανική κατσαρίδα στην πλήρη ενηλικίωσή της αναπτύσσει πλήρως διαμορφωμένα φτερά και μπορεί και πετάει, όπως αναφέρεται σε εξειδικευμένα σάιτ.

«Πριν από λίγα χρόνια το φαινόμενο των εν λόγω κατσαρίδων εντοπιζόταν κυρίως στο κέντρο της Λάρισας. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Σε όλες τις περιοχές βλέπουμε τις συγκεκριμένες κατσαρίδες που μετακινούνται εύκολα λόγω φτερών» σημειώνει ο κ. Στατήρης.

Για τον τρόπο με τον οποίο λύνεται μια τέτοια κατάσταση εξηγεί πως «θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός της δράσης ψεκασμών της ΔΕΥΑΛ με αυτή των πολιτών, μέσω εταιρειών. Όμως, και πάλι, θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ γειτόνων, καθώς αν κάνουν ψεκασμούς την ίδια χρονική στιγμή, αρκετοί μαζί, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα πιο ουσιαστικό».

Μια μέση τιμή απεντόμωσης αυτήν την περίοδο σε κατοικία είναι περίπου στα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, τις τελευταίες 15 ημέρες η δημοτική επιχείρηση δέχθηκε περίπου 120 τηλεφωνήματα. Μέσω εταιρείας που ανέλαβε το έργο με διαγωνισμό γίνεται ο ψεκασμός εντός των σχαρών.

Τονίζει δε ότι:

«Η Λάρισα έχει 8.500 σχάρες. Δεν μπορούν να γίνουν όλες ταυτόχρονα. Όταν όμως κάποιος πολίτης τηλεφωνεί, μας δίνει τα στοιχεία της περιοχής και πάει το συνεργείο να κάνει τον ψεκασμό».

Ο κ. Αργυρόπουλος ωστόσο επισημαίνει επίσης πως για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει σχεδόν την ίδια περίοδο να γίνει και ο ψεκασμός στη σχάρα, αλλά και η απεντόμωση στο σπίτι ή στο κατάστημα των πολιτών

