Επέβαλε τιμωρίες σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα για τη συμπεριφορά μερίδας των οπαδών τους που βρέθηκαν στην OPAP Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Conference League.

Όπως έγινε γνωστό από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι «ερυθρόλευκοι» θα πληρώσουν συνολικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ για καταστροφές στο γήπεδο και ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, ενώ καλούνται να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να πληρώσουν τα 125 σπασμένα καθίσματα, τα σπασμένα plexi-glass και τις ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις υγιεινής.

Όσο για τη Φιορεντίνα, θα συμβάλει και εκείνη στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι οπαδοί της στο γήπεδο της Ένωσης, πληρώνοντας παράλληλα και πρόστιμο 35.000 ευρώ, ενώ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν εισιτήρια στους φιλάθλους τους για το επόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό τους παιχνίδι.

