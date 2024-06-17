Απόστολος Λύτρας- Ενδοεικογενειακή βία: Φύλαξη από περιπολικό ζητά η 37χρονη

H κλινική εικόνα της 37χρονης συζύγου του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα που αναδείκνυε τον καταιγισμό χτυπημάτων από ανθρώπινο χέρι, η γλώσσα του σώματος στις ερωτήσεις των αστυνομικών, η επικοινωνία με τον γιατρό που την εξέτασε αλλά και η αποδοχή της να εγκατασταθεί η εφαρμογή panic button στο κινητό της ήταν τα αδιάσειστα στοιχεία της ενοχής του 52χρονου δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η 37χρονη αρχικώς επέμεινε στην εκδοχή περί τραυματισμού της μετά από πτώση από σκάλα ωστόσο ήταν πρόθυμη να «τοποθετηθεί» το panic button στη συσκευή της, προσπαθώντας ενδεχομένως να δώσει στις αρχές να καταλάβουν πως φοβόταν να μιλήσει ευθέως.

Ειδικότερα, επιλέγοντας να «δείχνει» άλλα από αυτά που λέει, είπε ενδεικτικά στον αστυνομικό να γράψει πως ο τραυματισμός είναι από πτώση αλλά επιθυμεί την εγκατάσταση του «κουμπιού πανικού» στο κινητό της.

Η στάση της σε συνδυασμό με την συγκλονιστική κατάθεση του γιατρού ο οποίος αφού την περιέθαλψε, επεσήμανε στις αρχές πως σε ερώτησή του για το εάν δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της, εκείνη έγνεψε καταφατικά, οδήγησε επί της ουσίας στη σύλληψη του δράστη.

Επιπρόσθετα ελήφθη υπ’ όψιν το παρελθόν του κακοποιητή ο οποίος τον Οκτώβρη του 2017 μηνύθηκε από την πρώην σύζυγό του για εξύβριση και απειλή.

Εξάλλου ήδη από την πρώτη εκτίμηση της κλινικής εικόνας της γυναίκας ήταν εμφανές πως δεν θα μπορούσε να ευσταθεί το σενάριο του τραυματισμού από πτώση αφού οι εκχυμώσεις, τα οιδήματα και τα αμυντικά τραύματα στο σώμα της ήταν ιδιαιτέρως εκτεταμένα.

Ενδεικτικό του φόβου που νιώθει η 37χρονη είναι ακόμη το γεγονός πως χθες κατά την επίσκεψη ανακρίτριας στο σπίτι της για να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, ζήτησε την παραμονή περιπολικού έξω από το σπίτι της και για τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.