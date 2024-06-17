Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα αύριο Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι η απόδειξη της "εξάρτησης" της Ρωσίας από αυταρχικά καθεστώτα, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.
"Αυτό δείχνει σε ποιο σημείο ο πρόεδρος Πούτιν και η Μόσχα εξαρτώνται πλέον από αυταρχικές χώρες σε όλον τον κόσμο. Οι πιο στενοί φίλοι τους και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές τους στη ρωσική πολεμική προσπάθεια - τον επιθετικό πόλεμο - είναι η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Κίνα", δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σε δημοσιογράφους υπογραμμίζοντας επίσης ότι "η Ρωσία παραβιάζει τώρα τις κυρώσεις" κατά της Βόρειας Κορέας.
