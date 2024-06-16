Η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία οι οποίες δεν υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν, όπως δήλωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

Η Ελβετία, που φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής, ανέφερε πως τουλάχιστον 90 χώρες έλαβαν μέρος στις συνομιλίες, και η τεράστια πλειονότητά τους υπέγραψε το ανακοινωθέν, σύμφωνα με κατάλογο τον οποίο οι Ελβετοί διοργανωτές ανήρτησαν κατά το κλείσιμο των εργασιών.

Η Βραζιλία, που αναφέρεται στον κατάλογο των συμμετεχόντων ως "παρατηρητής", δεν περιλαμβάνεται ούτε κι αυτή στις χώρες που υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

