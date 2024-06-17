Την πρόθεση του να είναι υποψήφιος στην περίπτωση που υπάρξει κοινό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς για την πρόταση του Νίκου Παππά για κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ αφού στηθούν κάλπες ώστε να εκλεγεί από την βάση κοινός υποψήφιος για την πρωθυπουργία ο κ. Κασσελάκης είπε: "Εάν η κοινωνία θελήσει να είναι αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα της χώρας τότε θα θέσω υποψηφιότητα, γιατί δεν πιστεύω στις συμφωνίες κορυφής αλλά στην λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτό ήταν και το καύσιμο για να αντέξω το προηγούμενο διάστημα στην εσωκομματική αμφισβήτηση".

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι θα είναι υποψήφιος ακόμη και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: "Έχω πει ότι δεν θα προδώσω τον κόσμο που με έχει υποστηρίξει απέναντι σε αντίξοες συνθήκες, αυτός ο κόσμος απαιτεί να συνεχίσω και να έχουμε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη".

Ο κ. Κασσελάκης είπε πως αυτό ήταν και το μήνυμα των ευρωεκλογών και εξήγησε: "Εάν αθροίσει κανείς στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την διάσπαση, τότε το ποσοστό είναι πάνω κάτω το ίδιο με τις εκλογές του 2023. Από εκεί και πέρα εμείς θέσαμε την ατζέντα και ρίξαμε το 41% στο 28% και αυτό είναι μία παρακαταθήκη. Κρατηθήκαμε όταν η ΝΔ κατέρρευσε και ενώ η Ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη είχε άνοδο. Είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Είχαμε εναντίον μας όλο το σύστημα και το ΠΑΣΟΚ ακόμη και το μόρφωμα που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν εναντίον μας".

Σε ερώτηση γιατί είναι ανοικτός σε συνεργασία με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε αποχωρήσει παλαιότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα απάντησε: "Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφυγε για ιδεολογικούς όρους. Επιπλέον, έχει εργαστεί σκληρά για το θέμα των Τεμπών και έχει εργαστεί στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων". Σημείωσε ακόμη ότι η Νέα Αριστερά, όπως φάνηκε στις ευρωεκλογές, "δεν έχει απήχηση στην κοινωνία ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου μπήκε στην Βουλή και κατάφερε να εκλέξει και ευρωβουλευτή".

Για την γενικότερη σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ είπε: "Η κοινωνία πρέπει να μας δείξει τον δρόμο. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία ιστορία δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τα βαριά λόγια που ακούστηκαν μεταξύ τους. Δεν πρέπει να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρέπει να ακολουθήσουμε μία διαδικασία προγραμματικής σύγκλισης".

Για την σκληρή κριτική που είχε κάνει στον Νίκο Ανδρουλάκη -ότι είναι "εκβιαζόμενος" από το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε: "Αναφερόμουν στην άνευρη αντίδραση του. Δεν ξέρω πώς είναι κάποιος ψυχολογικά όταν είναι σε μία τέτοια κατάσταση. Ίσως και να ήταν φραστική υπερβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι με το θύμα όχι με τον θύτη. Θύτες σε αυτή την περίπτωση είναι το Μαξίμου ο πρωθυπουργός και ο ανεψιός του.

Σε ερώτηση για το αν η λύση είναι αυτό που προτείνει ο Νίκος Παππάς απάντησε: "Η λύση είναι να συνεργαστούμε εκεί που αλλάζουμε τις ζωές των πολιτών. Υπάρχει το πεδίο το κοινοβουλευτικό με κοινές προτάσεις νόμου και ένα δεύτερο πεδίο στην κοινωνία των πολιτών, στα συνδικάτα στους επαγγελματικούς φορείς. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τον ΕΝΦΙΑ καθώς πρέπει να γίνει αναδιανομή πλούτου. Συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ ή όχι; Συμφωνεί στην έκτακτη εισφορά στις τράπεζες; Συμφωνεί στο πλαφόν στα κέρδη στην ενέργεια; Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ένα δυνατό ιστορικό μπράντ αλλά υπάρχει μία σύγχυση για το τι πιστεύει και τι πρεσβεύει όπως έδειξε στο νόμο για την ισότητα στον γάμο. Το ΠΑΣΟΚ είχε περισσότερες διαρροές και από τη ΝΔ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την συνεργασία αλλά οι άνθρωποι που θα την εκπροσωπήσουν θα πρέπει να είναι εκείνοι που έχουν στηρίξει την ισότητα στον γάμο".

Σε ερώτηση για το αν προκρίνει " αυτοτέλεια ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ή κόμμα", απάντησε: "Και τα δύο καταλήγουν σε ηγεσία με λαϊκή νομιμοποίηση. Υπάρχει και το χρέος του ΠΑΣΟΚ. Σέβομαι όμως αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι στις ευρωεκλογές είχε ελάχιστους πόρους".

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είπε: "Κερδίσαμε τους νέους, τους άνεργους, τους αναποφάσιστους και ισχυρά ποσοστά στις λαϊκές συνοικίες. Αν θέλει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης να συμπλεύσουμε με την υποδομή που έχουν στην περιφέρεια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε προγραμματικά".

Ο κ. Κασσελάκης αναγνώρισε ότι το life style κομμάτι των προεκλογικών του εμφανίσεων απώθησε κόσμο. "Δεν ωφέλησαν τον κόσμο, αλλά από την άλλη περάσαμε μηνύματα απέναντι στην προπαγάνδα του κ. Μητσοτάκη", είπε χαρακτηριστικά.

Είπε ακόμη ότι "Το 28% της ΝΔ δεν έγινε τυχαία. Το μήνυμα είναι ότι ο ελληνικός λαός μου δίνει, σε εμένα και στον ΣΥΡΙΖΑ, την ευκαιρία να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος μας λέει σοβαρευτείτε, φτιάξτε κάτι σωστό, φρέσκο, αξιοκρατικό, να κυβερνήσει τον τόπο.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι έτοιμος προγραμματικά να συγκρίνουμε τις θέσεις μας". Όσο για την κριτική που του έκανε ο κ. Ανδρουλάκης για τις εμφανίσεις του στο τικ τοκ είπε ότι "θα επικοινωνήσω μέσω τικ τοκ στη νεολαία τις θέσεις μας".

Για την διακοπή συνεργασίας με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο -ο οποίος είπε ότι οφείλεται στην πρόταση που κατέθεσε από κοινού με τον Γιάννη Ραγκούση-, απάντησε: "Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως περνάμε από μία περίοδο που πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους επιστημονικούς συμβούλους. Δεν σχολιάζω την συγκεκριμένη υπόθεση. Μόνο οι προτάσεις νόμου και η σωστή κοινοβουλευτική λειτουργία θα πείσει τον κόσμο ότι θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε τον τόπο. Στους επόμενους μήνες θα φτιάξω μία σκιώδη κυβέρνηση για να ξέρει ο ελληνικός λαός με ποιους θα κυβερνήσω. Γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την 'Ανοιξη".

Για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε στην εκδήλωση του Ιδρύματός του τον Αλέξη Χαρίτση απάντησε: "Μου είναι τελείως αδιάφορο ότι πήγε ο Αλέξης Χαρίτσης. Αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να καλέσει το πρώην υπουργικό του συμβούλιο έχει δικαίωμα να το κάνει. Εγώ στέκομαι στα πολλά θετικά που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας στην χώρα. Δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά υπάρχει και ευθιξία, δεν μπορείς να είσαι υπουργός που εφαρμόζει μνημόνιο και μετά από μία απολύτως νομιμοποιημένη εκλογή αρχηγού να φεύγεις και να λες ότι είσαι πιο αυθεντικός αριστερός από τον εκλεγμένο πρόεδρο".

Ο κ. Κασσελάκης σχολίασε και την υπόθεση του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα που αφέθηκε ελεύθερος παρά την κακοποίηση της συζύγου του, λέγοντας: "Συμπάσχω με την γυναίκα και θεωρώ ντροπή για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ότι τις έχει συνηθίσει η κοινωνία. Είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Πρόκειται για ντροπή και όσον αφορά την δικαστική έκβαση της υπόθεσης. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση για τους επώνυμους και τους ανώνυμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση για το θέμα που δεν ενστερνίζεται η κυβέρνηση. Όσο για την πρόληψη και την ασφάλεια των γυναικών πρέπει να γίνουν πολλά. Βλέπω οικογένειες που είναι αφημένες στην μοίρα τους μετά τα περιστατικά κακοποίησης. Δεν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία. Έχουμε γίνει μία ανάλγητη κοινωνία".

