O επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR πρωταθλητής Ευρώπης, σήκωσε την κούπα της Euroleague στο «παρκέ» του Novasports

Tην KAE Παναθηναϊκός AKTOR για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague και την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της 3ης θέσης συγχαίρει η Nova. Οι συνδρομητές της Nova και φίλοι του μπάσκετ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 24/5 και την Κυριακή 26/5 αποκλειστικά στο «παρκέ» του Novasports το συναρπαστικό Final Four της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που έκρινε και το φετινό πρωταθλητή.

Πρόκειται για μια ιστορική χρονιά για τη Nova που φιλοξένησε κορυφαίες αθλητικές στιγμές με τον Παναθηναϊκό AKTOR να παίρνει για 7η φορά την EuroLeague στο μπάσκετ, την Stoiximan Super League να κρίνεται στη Nova, στέφοντας τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή για 4η φορά στην ιστορία του στο ποδόσφαιρο, και το Novasports να καλύπτει με το δικό του μοναδικό τρόπο τις κορυφαίες αυτές αθλητικές διοργανώσεις.

Σε ένα μοναδικό και αξέχαστο Final Four με δυο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ και τον Ολυμπιακό, να κατακτούν την 1η και την 3η θέση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός AKTOR σε ένα συγκλονιστικό τελικό, επιβλήθηκε 95-80 της Ρεάλ Μαδρίτης και έραψε το 7ο αστέρι στη φανέλα του φέρνοντας για 10η φορά στην Ελλάδα το τρόπαιο της EuroLeague.

Οι συνδρομητές της Nova, είχαν την ευκαιρία να δουν αποκλειστικά τη μεγάλη απονομή, τους πανηγυρισμούς του Εργκίν Αταμάν και των πρωταθλητών του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια και όλες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές τις πρώτες ώρες μετά τον θρίαμβο, σε ζωντανή μετάδοση.

Το Final Four της EuroLeague Basketball, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με τα αθλητικά κανάλια της Nova να αναδεικνύονται για άλλη μια φορά πρωταθλητές στην κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων. Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα μπάσκετ με τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Νικήτα Αυγουλή και Χρήστο Καούρη, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη, την αρχισυνταξία των Παντελή Λώλη και Βασίλη Δούκα, τον σχολιασμό του Παναγιώτη Γιαννάκη, και ολόκληρο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, παρουσίασε μέσα από τα κανάλια Novasports, το site Novasports.gr και τα social media του Novasports όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, που έγινε στην Uber Arena του Βερολίνου και καλύφθηκε από τη Nova με υψηλότατα στάνταρ παραγωγής.

Η Nova στηρίζει έμπρακτα τον Ελληνικό Αθλητισμό βοηθώντας τις Ελληνικές ομάδες να διαπρέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την επένδυση της σε premium αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τον Έλληνα φίλαθλο, συνεχίζει την ανοδική πορεία της συνδρομητικής της βάσης ξεπερνώντας τους 435.000 συνδρομητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ TV.

