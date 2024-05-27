Η μητέρα του 15χρονου Ιταλού Carlo Acutis, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πρώτος millennial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, μίλησε για τη χαρά της όταν πληροφορήθηκε για την αγιοποίηση του γιου της.

Μιλώντας στο CNN, η μητέρα του, Antonia Salzano μίλησε για τη ζωή του 15χρονου εφήβου περιγράφοντάς τον ως ένα συνηθισμένο αγόρι που του άρεσαν πολύ τα βιντεοπαιχνίδια και τα κατοικίδια.

Ο Carlo Acutis που πήρε το παρατσούκλι «influencer του Θεού» θα αγιοποιηθεί από τον Πάπα αφού του αποδόθηκαν μια σειρά θαυμάτων μετά τον θάνατό του, όπως το ότι έσωσε ένα θύμα εγκεφαλικής αιμορραγίας και ένα βαριά άρρωστο παιδί. Το παιδί πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών. Οι υποψήφιοι για αγιοποίηση πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον δύο θαύματα.

«Ο Κάρλο ήταν ένα παιδί συνηθισμένο που είχε ανοίξει την καρδιά του στο Χριστό. Του άρεσαν τα video games και αγαπούσε τα ζώα», δήλωσε στο CNN η μητέρα του. «Ο Κάρλο είναι ένα σημάδι ελπίδας, που δείχνει πως η αγιότητα είναι δυνατή σήμερα. Αν και με τα μέσα και τις τεχνολογίες φαίνεται μερικές φορές πως η αγιότητα ανήκει στο παρελθόν, αντίθετα, η αγιότητα είναι, επίσης, κάτι που συμβαίνει στις μέρες μας σε αυτή τη σύγχρονη εποχή», δήλωσε η μητέρα του 15χρονου.

Η Antonia Salzano είπε πως ο γιος της απέκτησε ένα PlayStation σε ηλικία 8 ετών, όμως ο ίδιος περιόρισε τον εαυτό του να παίζει μόνο μία ώρα την εβδομάδα καθώς ανησυχούσε να μην εθιστεί αφού γνώριζε τους κινδύνους του διαδικτύου. Εκτός από την ενασχόληση με τα video games και τον υπολογιστή του, ο Κάρλο έπαιζε σαξόφωνο, αγαπούσε το ποδόσφαιρο και τα ζώα και έφτιαχνε μικρά χιουμοριστικά βίντεο με πρωταγωνιστές τους σκύλους του.

Παράλληλα, η μητέρα του Carlo ανέφερε ότι ο γιος της χρησιμοποιούσε τις δεξιότητες του στον υπολογιστή όχι για να κάνει πράγματα από τα οποία θα έβγαζε χρήματα ή να γίνει γνωστός αλλά για να διαδώσει το ευαγγέλιο - το μήνυμα του Ιησού Χριστού - και να βοηθά τους ανθρώπους. Αν και είχε τα ίδια ενδιαφέροντα με τα παιδιά της ηλικίας του, ο Carlo, σύμφωνα με την μητέρα του, σε ηλικία 9 ετών βοηθούσε τους άστεγους στο Μιλάνο και έδινε το χαρτζιλίκι του σε αυτούς που κοιμόντουσαν στο δρόμο. Εξήγησε επίσης ότι επέμενε να έχει μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια, ώστε να μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για να βοηθήσει τους φτωχούς.

Επίσης, δε Κάρλο δεν δίσταζε να υπερασπίζεται στο σχολείο τους συμμαθητές του, θύματα μπούλινγκ, όπως είχε συμβεί με μια μαθήτρια από την Ινδία, που υπέστη μπούλινγκ επειδή φορούσε σάρι. Στο βιβλίο του Νίκολα Γκόρι «Carlo Acutis: The First Millennial Saint», ο συγγραφέας περιγράφει το νεαρό αγόρι ως ένα παιδί χαρούμενο, γεμάτο ενέργεια και γενναιοδωρία και αναφέρει ότι υπερασπίστηκε την Ινδή μαθήτρια, που είχε πέσει θύμα μπούλινγκ επειδή φορούσε σάρι. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Πάολο Ροντάρι, ο οποίος έγραψε μαζί με την Αντόνια Σαλζάνο το βιβλίο «My Son Carlo:Carlo Acutis through the eyes of his mother» (Ο γιος μου Κάρλο: Ο Κάρλο Ακούτις μέσα από τα μάτια της μητέρας του), δήλωσε στο CNN πως ο Ακούτις ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι, που «υπηρετούσε» τους άλλους «συμπεριλαμβανομένων και πολλών ανθρώπων σε ανάγκη, που κοιμόντουσαν στους δρόμους του Μιλάνου». «Σε αυτούς έδινε τα πάντα».

Ο Acutis αρρώστησε στις αρχές του 2006 και αργότερα διαγνώστηκε με λευχαιμία. Πέθανε στις 12 Οκτωβρίου. Στην κηδεία του δύο ημέρες αργότερα, ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε με πολλούς από αυτούς να είναι μετανάστες στην Ιταλία αλλά και από ανθρώπου που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες. Η αφοσίωση στον Carlo άρχισε γρήγορα να εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο και η ιστορία του έγινε γνωστή μέσω ομάδων νεαρών καθολικών.

Η μητέρα του δήλωσε πως ελπίζει η αγιοποίηση του γιου της να πραγματοποιηθεί είτε αργότερα φέτος είτε του χρόνου.

