18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τη μεγαλύτερη έκπληξη έως τώρα στο Euro 2024 έκανε απόψε η Σλοβακία στην Φρανκφούρτη. Η ομάδα του Φραντσέσκο Καλτσόνα με το γκολ του Ιβαν Σραντς στο 7ο λεπτό επιβλήθηκε 1-0 του Βελγίου, βάζοντας με το... καλησπέρα φωτιά στον 5ο όμιλο, μετά και τη νίκη της Ρουμανίας που προηγήθηκε (3-0) επί της Ουκρανίας.

Το 4ο γκολ του άσου της Σλάβια Πράγας στην 23η συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση και να δώσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη συνέχεια, μιας και στην πρεμιέρα του γκρουπ τα δύο αουτσάιντερ (Ρουμανία και Σλοβακία) έκαναν το... μπαμ.

Δύο γκολ πέτυχε στο παιχνίδι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου σε μεγάλα τουρνουά (11 γκολ σε 22 αγώνες), Ρομέλου Λουκάκου, αλλά κανένα δε μέτρησε μετά την παρέμβαση του VAR. Ετσι, στην πρώτη τους επίσημη συνάντηση, η Σλοβακία ήταν η ομάδα που πανηγύρισε στο φινάλε μετά τις δύο ισοπαλίες και τη νίκη των Βέλγων το 2013 στα τρία φιλικά που είχαν προηγηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.