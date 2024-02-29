Πολλαπλοί εμπρησμοί σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε κάδους και οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 8:13 εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο στην Γ' Σεπτεμβρίου, στις 8:22 τυλίχθηκαν στις φλόγες αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Ιουλιανού στα Εξάρχεια, στις 8:22 εκδηλώθηκε φωτιά σε κάδο στην οδό Σαριπόλου, στις 9 τυλίχτηκε στις φλόγες αυτοκίνητο στην οδό Σολωμού και στις 9:15 εκδηλώθηκε φωτιά σε σωρό ρούχων στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Τρικούπη.
Η Πυροσβεστική έσπευσε επί τόπου για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας στην περιοχή των εμπρησμών, εντοπίστηκε όχημα με δύο επιβάτες στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ένα πιστόλι.
Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, δεν σχετίζονται με την υπόθεση των εμπρησμών.
Σύμφωνα με αναφορές στην αστυνομία, για τους εμπρησμούς ευθύνεται πεζός.
- Θύματα κλοπής έπεσαν μαθητές από την Κρήτη σε εκδρομή στη Ρώμη: Τους πήραν λεφτά, ταυτότητες και προσωπικά αντικείμενα
- Ρίγη συγκίνησης από το δρώμενο φοιτητών του ΑΠΘ για την τραγωδία των Τεμπών - Αναπαρέστησαν τις φρικτές στιγμές της σύγκρουσης (Φωτο & video)
- Λάρισα: Αναψαν κεράκια στις 23:22 έξω από τον ΟΣΕ, την ώρα της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη (Βίντεο, φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.