Για τις 29 Φεβρουαρίου διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, που αφορά την 39χρονη που τον Οκτώβριο του 2022 φέρεται ότι έριξε ένα μπουκάλι βιτριόλι στο πρόσωπο του 37χρονου εν διαστάσει τότε συζύγου της, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο του Ηρακλείου όπου είχαν συνάντηση.

Η 39χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος δεν παρέστη για δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, περιγράφοντας μέσω ανακοίνωσης των δικηγόρων του την δυσκολία του να υποστηρίξει και ψυχολογικά τη διαδικασία. Κατηγορούμενη για συνέργεια ήταν μια ακόμη γυναίκα, φίλη της 39χρονης και ο ταξιτζής που μετέφερε την κατηγορουμένη μετά την πράξη της.

Η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, με την 39χρονη να δηλώνει ότι δεν είναι δολοφόνος και πως δεν είχε ανθρωποκτόνα πρόθεση σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της.

Δεν είμαι δολοφόνος, είμαι ενάμιση χρόνο σε σοκ», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων η 39χρονη στην απολογία της, σύμφωνα με το creta24.

«Του είπα φεύγω, πάω στην αστυνομία. Αυτό ήταν το λάθος μου», ανέφερε η 39χρονη ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως τότε το θύμα σηκώθηκε να την πιάσει και τότε εκείνη του επιτέθηκε με καυστικό υγρό.

«Δεν επιθυμεί τη δίωξη μου ο Γιώργος, γι’ αυτό δεν είναι κανείς τους εδώ σήμερα. Έχω μιλήσει μαζί του», ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη στην απολογία της.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 39χρονης ζήτησαν να μεταβληθεί το κατηγορητήριο από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σκοπούμενη βλάβη, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα τη βραδιά που έριξε το βιτριόλι, βρισκόταν σε άμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.