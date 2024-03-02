Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο Ιρακινός ο οποίος σε κατάσταση παραφροσύνης επιτέθηκε με μαχαίρι σε 22χρονη στην Ερμού το μεσημέρι της Παρασκευής, καταφέροντάς της δύο χτυπήματα στην ωμοπλάτη.

Ο Ιρακινός οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε συνδυασμό με την κατοχή και χρήση όπλου, ενώ ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Ένα σακίδιο που είχε στην πλάτη η νεαρή γυναίκα φαίνεται ότι την προστάτεψε από μοιραίο για τη ζωή της χτύπημα καθώς ο δράστης της επιτέθηκε στην πλάτη.

Ενδεχομένως, να χρειαστεί πραγματογνωμοσύνη και από ψυχίατρο ο Ιρακινός, καθώς όπως είπε στους περαστικούς «επιτέθηκε στην γυναίκα γιατί νόμιζε ότι είναι κατάσκοπος που τον παρακολουθούσε».

Παραμένει στη ΜΕΘ η 22χρονη σε σοβαρή κατάσταση

Την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η 22χρονη κοπέλα, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας από το πουθενά μέσα στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή έπειτα από το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη χθες. Δεν είναι διασωληνωμένη και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.