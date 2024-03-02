Σαφάρι ελέγχων σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής η Ελληνική Αστυνομία με στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, «στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της ΕΛΑΣ ελέγχθηκαν συνολικά 34 ανήλικοι» και πως «θα συνεχιστούν ανάλογες εξορμήσεις».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

«Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 1 Μαρτίου 2024, σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας, ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά (34) ανήλικα άτομα. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας».

