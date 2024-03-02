Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η 22χρονη κοπέλα, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας από το πουθενά μέσα στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή έπειτα από το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη χθες. Δεν είναι διασωληνωμένη και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Ο δράστης, ένας 32χρονος ιρακινής καταγωγής της επιτέθηκε με μαχαίρι με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στην πλάτη. Ωστόσο, το σακίδιο που είχε η κοπέλα στην πλάτη της φαίνεται πως ήταν σωτήριο για την ίδια. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο του πέρασε χειροπέδες. Τον μετέφεραν κάτω από ένα υπόστεγο, ενώ του αφαίρεσαν το μαχαίρι και έψαξαν τα πράγματα που είχε μαζί του.

Ο δράστης φέρεται να είπε να είπε στους αστυνομικούς ότι η κοπέλα... ήταν κατάσκοπος των Γερμανών και τον παρακολουθούσε

Πηγή: skai.gr

