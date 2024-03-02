Δυτική Ελλάδα: Συνελήφθη γιατρός που χορηγούσε ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις σε αλλοδαπούς και παράνομες συνταγογραφήσεις

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν απογευματινές- βραδινές ώρες της Πέμπτης, 29 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της δυτικής Ελλάδας, ιατρός, αλλοδαπός και δύο ιατρικοί επισκέπτες φαρμακευτικής εταιρίας, καθώς - κατά περίπτωση - εμπλέκονται σε υπόθεση έκδοσης - χορήγησης ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων σε αλλοδαπούς και συνταγογράφησης φαρμάκων συγκεκριμένων εταιρειών, έναντι αμοιβής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ψευδή βεβαίωση και νόθευση κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ΄εξακολούθηση, συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία υπαλλήλου κατά συναυτουργία και για παράβαση του νόμου περί όπλων και του κώδικα μετανάστευσης.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ιατρός προέβαινε συστηματικά, στην επ’ αμοιβή ή έναντι άλλου αθέμιτου ωφελήματος, έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων σε αλλοδαπούς, προκειμένου αυτοί να εξασφαλίζουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα μας, ενώ για τον σκοπό αυτό συνεργαζόταν με αλλοδαπό, στον οποίο απευθύνονταν οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή των σχετικών βεβαιώσεων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μέσω εφαρμογής ειδικών ανακριτικών τεχνικών, αλλά και τη σταχυολόγηση και συσχέτιση δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η παράνομη δραστηριότητα του ιατρού.

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι, χορηγούσε έναντι αμοιβής ιατρικές βεβαιώσεις σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών για δήθεν προγενέστερη εξέτασή τους, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας διαμονής. Παράλληλα, λάμβανε χρηματικά ποσά ή άλλα αθέμιτα ωφελήματα για να συνταγογραφεί φαρμακευτικά σκευάσματα συγκεκριμένων εταιρειών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιατρικοί επισκέπτες αποκόμιζαν με τη σειρά τους ποσοστό κέρδους από τις πωλήσεις των φαρμάκων των εταιρειών, επιβαρύνοντας τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον χώρο εργασίας του ιατρού κατελήφθησαν οι δύο ιατρικοί επισκέπτες κατά τον χρόνο που θα παρέδιδαν στον ιατρό χρηματικό ποσό για την υπερσυνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας τους.

Παράλληλα, στην οικία του αλλοδαπού βρέθηκαν διαβατήρια τρίτων προσώπων, τα οποία κατείχε παράνομα, καθώς και ιατρικές βεβαιώσεις επ’ ονόματι αλλοδαπών, που είχαν εκδοθεί από τον ιατρό.

Συνολικά, από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3.870 ευρώ,

4 διαβατήρια τρίτων προσώπων,

2 ιατρικές βεβαιώσεις,

1 βαλλίστρα και

πλήθος λευκών, εμφανώς χρησιμοποιημένων, φακέλων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε ταξιδιωτικά γραφεία υπήρχε πίστωση χρηματικού ποσού -8.200- ευρώ από διάφορες φαρμακευτικές εταιρίες στο όνομα του ιατρού, το οποίο είχε δαπανήσει σε ταξίδια.

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο ιατρός, κατά το τελευταίο έτος, είχε αυξήσει τη συνταγογράφηση σκευασμάτων φαρμακευτικής εταιρίας κατά 60 %, έχοντας και τα μεγαλύτερα ποσοστά συνταγογράφησης ανασφάλιστων ασθενών στο νομό όπου δραστηριοποιούνταν.

Τέλος, από τις μέχρι τώρα έρευνες, έχει εξακριβωθεί η έκδοση τουλάχιστον -8- ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων σε αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

