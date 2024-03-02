Λογαριασμός
Έπεσε δέντρο στη γραμμή «Αφίδνες - Σφενδάλη» - Καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train

Η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται από μονή γραμμή. 

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train αναμένονται σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου στη γραμμή «Αφίδνες - Σφενδάλη», εξαιτίας πτώσης δέντρου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται από μονή γραμμή. 

