Καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train αναμένονται σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου στη γραμμή «Αφίδνες - Σφενδάλη», εξαιτίας πτώσης δέντρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται από μονή γραμμή.

Μονή γραμμή κυκλοφορίας μεταξύ Αφιδνών - Σφενδάλης, λόγω πτώσης δέντρου. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) March 2, 2024

