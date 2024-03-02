Καθυστερήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train αναμένονται σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου στη γραμμή «Αφίδνες - Σφενδάλη», εξαιτίας πτώσης δέντρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται από μονή γραμμή.
Μονή γραμμή κυκλοφορίας μεταξύ Αφιδνών - Σφενδάλης, λόγω πτώσης δέντρου. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Hellenic Train (@HellenicTrain) March 2, 2024
Πηγή: skai.gr
