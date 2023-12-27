Ολοένα και στενεύει ο κλοιός γύρω από τους χούλιγκαν που συμμετείχαν στα επεισόδια στο κλειστό του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ και ο θάνατός του μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στου Ρέντη, σε βάρος των οποίων αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία και για εγκληματική οργάνωση, καθώς φαίνεται ότι έχει βεβαιωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες παράνομες ενέργειες.
Από την έρευνα των αστυνομικών έχει αρχίσει να διαφαίνεται η ιεραρχία των συνδέσμων οπαδών, ήτοι τα άτομα που έχουν αρχηγικό ρόλο. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο 26χρονος μάνατζερ γνωστού τράπερ.
Παράλληλα, μετά τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος κατέληξε σήμερα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο όσων έχουν συλληφθεί για τα επεισόδια στου Ρέντη, καθώς και όσων οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα.
Η απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία, αυξάνοντας και τις ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν οι κατηγορούμενοι.
