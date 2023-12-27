Κρήτη: 44χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Ανακοπή καρδιάς φέρεται να υπέστη απόψε ένας άντρας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στον Κρουσώνα.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 44χρονο πατέρα και εργολάβο οικοδομών στο επάγγελμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

