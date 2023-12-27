Λογαριασμός
Κρήτη: 44χρονος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 44χρονο πατέρα και εργολάβο οικοδομών στο επάγγελμα.

Ανακοπή καρδιάς φέρεται να υπέστη απόψε ένας άντρας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στον Κρουσώνα.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για έναν 44χρονο πατέρα και εργολάβο οικοδομών στο επάγγελμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

