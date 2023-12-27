Τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία λόγω του θανάτου του αστυνομικού

Τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία, κηρύσσεται από σήμερα 27 έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2023, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, εξαιτίας του θανάτου του Υπαρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης εν ώρα καθήκοντος, στις 7 Δεκεμβρίου, και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2023, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

«Η τραγική απώλεια του αστυνομικού, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης, έχει προκαλέσει θλίψη και συντριβή σε όλη την ελληνική κοινωνία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

