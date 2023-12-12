Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων πραγματοποιήθηκε στη Λαμία

Οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης αλλά και οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, παρουσιάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, με αφορμή τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς των προβάτων στην δημοτική ενότητα Μαλεσίνης, του δήμου Λοκρών, στην Φθιώτιδα.

Όπως τονίστηκε, άμεση προτεραιότητα είναι η καταγραφή και απογραφή όλων των μονάδων που βρίσκονται εντός αυτών των ζωνών, η κλινική εξέταση όλων των ζώων και η διενέργεια δειγματοληψιών, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη από τους κτηνιάτρους.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η διαδικασία, αλλά και τα πρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να συνοδεύουν τη διακίνηση των παραγώγων κρέατος και γάλακτος από τις μονάδες αυτές.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχει ήδη συσταθεί, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, τοπικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του νοσήματος και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο αντιμετώπισης της νόσου, η οποία δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Θωμάς Αλεξανδρόπουλος και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός αλλά και στελέχη από το ΥΠΑΑΤ, την Περιφέρεια και συλλόγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

