mAigov: Σχεδόν 4000 ερωτήσεις σε 2,5 ώρες λειτουργίας του υπέβαλαν οι πολίτες

Δεν πρόλαβε να βγει στον αέρα ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr και ήδη οι πολίτες έσπευσαν να του υποβάλλουν ερωτήσεις, να δοκιμάσουν την νέα εφαρμογή που τους καθοδηγεί βήμα βήμα ως προς το τι πρέπει να κάνουν για την υπηρεσία που ψάχνουν.

Ήδη, στο διάστημα των 2,5 ωρών που «ανέβηκε» το mAigov δέχντηκε περίπου 4000 ερωτήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ψηφιακός βοηθός θα αναζητά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και θα καθοδηγεί τον πολίτη, δίνοντας συνδυαστικές απαντήσεις σε απλά, αλλά και πιο σύνθετα ερωτήματα.

Με την είσοδο της ΑΙ στο gov.gr ο πολίτης ή η επιχείρηση δεν θα χρειάζεται να ψάχνει τις υπηρεσίες του gov και τις διαδικασίες του «Μίτος». Θα αρκεί μια γραπτή ερώτηση -ακόμα και μια εκφώνηση.

Πώς λειτουργεί

Η πρωτοβουλία mAIgov χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στον βοηθό να μαθαίνει μέσω των ανταλλαγών που θα έχει καθημερινά με πολίτες, με αποτέλεσμα το chatbot να βελτιώνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Στην δοκιμαστική φάση θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 240 ερωτημάτων στα ελληνικά ανά λεπτό, αριθμός που θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Όλες οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τον ψηφιακό βοηθό γίνονται ανώνυμα, δηλαδή η εφαρμογή δεν διαθέτει στοιχεία για τον πολίτη που εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο ψηφιακός βοηθός είναι ήδη εκπαιδευμένος να μην ζητά ή δέχεται προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.