Νέο πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο προβλέπει ακόμα και διετές «λουκέτο», τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα για τα βενζινάδικα που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο καυσίμων και φοροδιαφυγή.

Οι νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του τελευταίου φορολογικού νόμου, ενεργοποιούνται μετά τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ και η ΑΑΔΕ προετοιμάζει εντατικούς ελέγχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη συνδρομή και των καταναλωτών που έχουν ήδη κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες στην ειδική εφαρμογή της.

Στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής «επιστρατεύονται» πλέον και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες καθίστανται συνυπεύθυνες για την σωστή λειτουργία των πρατηρίων με τα οποία συνεργάζονται.

Θα πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχει και λειτουργεί το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται, να κάνουν κάθε χρόνο έλεγχο ποιότητας καυσίμων και κυρίως να διακόπτουν τη συνεργασία με παραβατικά πρατήρια καθώς και με όλα όσα ανήκουν στα ίδια πρόσωπα, αν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

Για τις εταιρείες, ο νόμος προβλέπει μέτρα δέουσας επιμέλειας η παραβίαση των οποίων οδηγεί σε πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ ανά πρατήριο. Προβλέπεται ότι η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε ετήσια δημοσιοποίηση των κυρώσεων που επιβάλλει στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Επιπλέον ο νόμος προβλέπει ξεχωριστό πλαίσιο κυρώσεων για τα ίδια τα πρατήρια για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας, της νοθείας και τις παρεμβάσεις στα συστήματα εισροών – εκροών.

Αυτές οι παραβάσεις οδηγούν σε σφράγιση της εγκατάστασης του πρατηρίου για δύο χρόνια με τη σφράγιση και την απαγόρευση δραστηριότητας να επεκτείνεται αυτόματα σε όλα τα πρατήρια της ίδιας ιδιοκτησίας.

Ειδικά σε πρατήρια που ανήκουν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ή 100% θυγατρικές τους, η σφράγιση στο σύνολο των καταστημάτων επιβάλλεται αν σφραγιστούν πέντε καταστήματα σε διάστημα τριών μηνών.

Διετές λουκέτο προβλέπεται και στην περίπτωση όπου ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες (τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης) παρεμποδίζουν τον έλεγχο με χρήση βίας ή απειλής.

Ο νόμος κλείνει και «παραθυράκια» που έδιναν τη δυνατότητα το «λουκέτο» να μείνει πρακτικά στα χαρτιά. Ορίζεται ρητά ότι:

Αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας κατά τον χρόνο της σφράγισης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.

