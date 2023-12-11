Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια: Άλλοι δέκα Κροάτες αποφυλακίζονται - Συνολικά σαράντα οι αποφυλακισθέντες

Τους 40 έφθασαν οι κατηγορούμενοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την τραγική κατάληξη για τον Μιχάλη Κατσούρη, που βρίσκονται ή θα βρεθούν άμεσα εκτός φυλακής, μετά την απόφαση που έλαβαν σήμερα οι ανακριτές τής υπόθεσης να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις αποφυλάκισης άλλων δέκα κατηγορουμένων Κροατών.

Με τη σημερινή απόφαση τους οι ανακριτές επιβάλουν στους Κροάτες οργανωμένους οπαδούς τον ίδιο περιοριστικό όρο που έχει επιβληθεί στους 30 συγκατηγορουμένους τους που βγήκαν ήδη από την φυλακή, ο οποίος αφορά την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα με σκοπό την παρακολούθηση αγώνων. Επιπλέον οι ανακριτικές αρχές όρισαν και το ποσό των 1.000 ευρώ ως εγγύηση που θα πρέπει να καταβάλει ο κάθε κατηγορούμενος για την έξοδο του από την φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτοι αποφυλακισθέντες για τα επεισόδια της 7ης Αυγούστου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, έχουν επιστρέψει στην Κροατία ενώ οι δικαστικές αρχές θα κρίνουν τις επόμενες ημέρες και τις υπόλοιπες αιτήσεις αποφυλάκισης που έχουν υποβάλει οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι. Στα χέρια των ανακριτών φαίνεται να κατατέθηκαν πάνω από 90 αιτήσεις, ενώ συνολικά για την υπόθεση όσων έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κατηγορούμενοι 102 Κροάτες, δύο Έλληνες και ένας με αλβανική καταγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

