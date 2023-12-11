Πάνω από 3.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας που πραγματποποιείται στην Αθήνα, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του 31 ετών συναδέλφου τους. Το κάλεσμα δόθηκε από την ΠανελλήνιαςΟμοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και βρήκε ανταπόκριση από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Εκατοντάδες μέλη της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί και κατέληξαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου απέκλεισαν για λίγο την είσοδο του υπουργείου.

Οι αστυνομικοί διαμαρτύρονται για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ζητούν να απαγκιστρωθούν από τη φύλαξη των γηπέδων.

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

Παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αστυνομικοί, ύστερα από κάλεσμα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του 31 ετών συναδέλφου τους, στη διάρκεια επεισοδίων σε αγώνα βόλεϊ στο Ρέντη.

Εψάλη επίσης παράκληση για τον τραυματία αστυνομικό, στο εκκλησάκι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου, χοροστατούντος του πατέρα Αθηναγόρα.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης να διεξάγονται έως τον Φεβρουάριο οι αγώνες της Σούπερ Λιγκ κεκλεισμένων των θυρών. Εκφράζοντας, δε, την απαίτηση, όπως είπε, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αστυνομικών, ζήτησε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε υποθέσεις οπαδικής βίας. «Να μην μετατρέπονται οι ποινές σε χρηματικές και να εκτίονται στο σύνολό τους» ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τις ευχές των συναδέλφων του στον 31χρονο για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του.

