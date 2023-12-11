Βριλήσσια: Κομμωτής είχε βάλει κρυφές κάμερες στις τουαλέτες

Η Αστυνομία προχώρησε το Σάββατο (9/12) στη σύλληψη 49χρονου ιδιοκτήτη κομμωτηρίου στα Βριλήσσια με την κατηγορία της παράβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από καταγγελία που έγινε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έγινε έρευνα στο χώρο του κομμωτηρίου όπου εντοπίστηκαν κρυφές κάμερες στις τουαλέτες.

Επιπρόσθετα οι αστυνομικοί βρήκαν μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ προχώρησαν σε κατάσχεση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

