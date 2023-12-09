Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 62χρονος δίπλα σε στάση λεωφορείου στη Μενεμένη

Νεκρός δίπλα σε στάση λεωφορείου βρέθηκε σήμερα ένας 62χρονος άνδρας στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν στις 13.30 για την ύπαρξη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του επί της οδού Μοναστηρίου, κοντά στο ύψος των ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 62χρονος ήταν ήδη νεκρός και η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επρόκειτο για άστεγο, ενώ ο θάνατος του 62χρονου άντρα ήταν αιφνίδιος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.