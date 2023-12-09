Νέα στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να δώσουν νέα τροπή στις έρευνες για τον εντοπισμό των χούλιγκανς, αλλά και των οργανωτών των επεισοδίων στο κλειστό του Ρέντη, ενώ διεξαγόταν η αναμέτρηση βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, η αστυνομία εξετάζει την παρουσία δύο ατόμων που βρίσκονταν εκτός γηπέδου και που φέρονται να έδιναν κατευθύνσεις και οδηγίες στην ομάδα των χούλιγκαν, η οποία επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι δύο άγνωστοι φέρονται να οργάνωσαν την επίθεση και αμέσως μετά την εκδήλωσή της, να αποχώρησαν από το γήπεδο. Ως εκ τούτου, δεν ήταν ανάμεσα στους 424 που προσήχθησαν από την αστυνομία για εξέταση.

Όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους αστυνομικοί, δέχθηκαν τρεις ναυτικές φωτοβολίδες, από τρία διαφορετικά άτομα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο από κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι πιθανόν να φωτίσουν όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, που κατέληξαν στον σοβαρότατο τρατματισμό του 31χρονου αστυνομικού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Μαχαίρια και φωτοβολίδες ανάμεσα στα ευρήματα από το κλειστό του Ρέντη

Μαχαίρια, φωτοβολίδες και άλλα «πολεμοφόδια» συνέλεξε η αστυνομία κατά τον έλεγχο στο κλειστό του Ρέντη, μετά τα επεισόδια και την επίθεση στις δυνάμεις της Αστυνομίας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός του 31χρονου άνδρα των ειδικών δυνάμεων.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα από το γήπεδο, μ

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

έσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η επίθεση στις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν προσχεδιασμένη.

Δείτε τις φωτογραφίες με τα «πολεμοφόδια» των οπαδών στο κλειστό του Ρέντη:

Πού στρέφονται οι έρευνες για την επίθεση στον 31χρονο αστυνομικό - Συμμετέχει και η ΕΥΠ

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη που ευθύνεται για τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, οι Αρχές επικεντρώνονται στα 40 άτομα από τους συνολικά 424 προσαχθέντες. Πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά, επεισόδια, σωματικές βλάβες αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, επτά άτομα μεταξύ των οποίων και σεσεισμένα αρνήθηκαν μετά την προσαγωγή τους να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα DNA αλλά και δείγμα προκειμένου να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδα που θα τους συνδέει με το πιστόλι που εκτόξευσε την ναυτική φωτοβολίδα προς τον 31χρονο αστυνομικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές θα προσπαθήσουν με τα δείγματα που έχουν στην κατοχή τους να συνδέσουν κάποια πρόσωπα με τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στους χώρους του γηπέδου, όπως καμένα ρούχα που επιχείρησαν οι δράστες να κάψουν στις τουαλέτες του γηπέδου για να σβήσουν τα ίχνη τους, υπολείμματα από αυτοσχέδιους μηχανισμούς, φωτοβολίδες, κροτίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν σταλεί στη Διεύθυνση εγκληματικών ερευνών για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 424 προσαχθέντες αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθεροι όλοι, χωρίς να υπάρξει καμία σύλληψη.

Στη διυπουτργική μετείχε και ο διευθυντής της αντιτρομοκρατικής, γεγονός που αποτυπώνει τις προεκτάσεις του θέματος, αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.