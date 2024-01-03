Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: Γενοβέφα, Γενεβιέβη

