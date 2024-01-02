Λογαριασμός
Φωτιά σε ΙΧ δίπλα σε πολυκατοικία στο Αγρίνιο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής- Δείτε φωτογραφίες

Το περιστατικό έχει σημειωθεί σε πάρκινγκ στην οδό Δασκαλοπούλου, με τη ζημιά στο αυτοκίνητο να είναι ολοκληρωτική

Φωτιά σε ΙΧ δίπλα σε πολυκατοικία στο Αγρίνιο

«Λαμπάδιασε» Ι.Χ. στην οδό Δασκαλοπούλου στο Αγρίνιο.

Για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε πάρκινγκ σε οικόπεδο δίπλα σε πολυκατοικία, επιχειρούν αυτην την ώρα πυροσβέστες με δυο οχήματα της Π.Υ. Αγρινίου.

Το περιστατικό έχει σημειωθεί σε πάρκινγκ στην οδό Δασκαλοπούλου, με τη ζημιά στο αυτοκίνητο να είναι ολοκληρωτική, σύμφωνα με τι πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: agriniopress.gr

