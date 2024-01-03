Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη χθες Τρίτη για να ανατραπεί η απόφαση που τον αποκλείει από τα ψηφοδέλτια στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία Μέιν, τη δεύτερη που έλαβε τέτοιο μέτρο, δέκα μήνες προτού στηθούν κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Μια εβδομάδα έπειτα από παρόμοια απόφαση στο Κολοράντο, οι αρχές του Μέιν έκριναν την Πέμπτη πως ο πολιτικός που χαρακτηρίζεται αδιαφιλονίκητο φαβορί στην κούρσα των Ρεπουμπλικάνων «δεν είναι κατάλληλος για να ασκήσει το αξίωμα του προέδρου», εξαιτίας της αιματηρής επίθεσης οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, με σκοπό να εμποδιστεί η τυπική επικύρωση της νίκης του αντιπάλου του, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Δικηγόροι του μεγιστάνα ζήτησαν χθες από τη δικαιοσύνη του Μέιν να ακυρώσει την απόφαση που πήρε η Δημοκρατική υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας Μέιν, η Σένα Μπέλοους, χαρακτηρίζοντάς τη «μεροληπτική» πολιτικό, η οποία «ενήργησε κατά τρόπο αυθαίρετο και ιδιότροπο».

«Έχω εμπιστοσύνη στην απόφασή μου και στο κράτος δικαίου», αντέτεινε η κυρία Μπέλοους σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της μετά την προσφυγή του κ. Τραμπ.

Η υπουργός Εσωτερικών του Μέιν, όπως και το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας Κολοράντο, αποφάσισαν με βάση την 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που απαγορεύει να αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα οποιοδήποτε πρόσωπο ενεπλάκη σε «ανταρσία».

Σε βάρος του πρώην προέδρου (2017-2021) ασκήθηκαν διώξεις τον Αύγουστο σε ομοσπονδιακό επίπεδο καθώς και στην πολιτεία Τζόρτζια: κατηγορείται πως προσπάθησε να επιτύχει την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Οι —ιστορικές— αποφάσεις των αρχών σε Μέιν και Κολοράντο δεν αφορούν σε αυτό το στάδιο παρά μόνο την εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, που θα διεξαχθεί σε αυτές τις δυο πολιτείες την («Σούπερ Τρίτη») 5η Μαρτίου.

Ωστόσο, δεν είναι εφαρμοστέες όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες στα δικαστήρια.

Περίπου δεκαπέντε διαδικασίες κινήθηκαν σε διάφορες πολιτείες με σκοπό να να αποκλειστεί ο κ. Τραμπ από την εσωκομματική διαδικασία του GOP. Στις πολιτείες Μίσιγκαν και Μινεσότα, απορρίφθηκαν.

Το ζήτημα αναμένεται εντέλει να κριθεί στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι εσωκομματικές ψηφοφορίες κατά πολιτεία για την ανάδειξη των υποψηφίων για την προεδρία ξεκινούν τη Δευτέρα 15η Ιανουαρίου στην Άιοβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

