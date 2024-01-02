Τροχαίο στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Αθηνών: Νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ

Μία νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη γέφυρα του Αξιού, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα.

Η τετραμελής οικογένεια που επέβαινε στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Αυτήν την ώρα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθεί η νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

