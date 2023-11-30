Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας 29χρονος υπάλληλος περιπτέρου στην οδο Χατζηκυριακού στον Πειραιά όταν 43χρονος δράστης με την απειλή μαχαιριού αποπειράθηκε να τον ληστέψει.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 29χρονος αντέδρασε με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο αριστερό χέρι και κατοπιν να τραπεί σε φυγή.

Κατοπιν αναζητήσεων από την αστυνομία ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη ενω πάνω του βρέθηκε το μαχαίρι το οποίο είχε λάμα 15 εκατοστά

Πηγή: skai.gr

