Πειραιάς: 43χρονος μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου για να τον ληστέψει - Συνελήφθη λίγο αργότερα

Ο 29χρονος υπάλληλος αντέδρασε με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο αριστερό χέρι και κατοπιν να τραπεί σε φυγή

μαχαίρι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας 29χρονος υπάλληλος περιπτέρου στην οδο Χατζηκυριακού στον Πειραιά όταν 43χρονος δράστης με την απειλή μαχαιριού αποπειράθηκε να τον ληστέψει.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 29χρονος αντέδρασε με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο αριστερό χέρι και κατοπιν να τραπεί σε φυγή.

Κατοπιν αναζητήσεων από την αστυνομία ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη ενω πάνω του βρέθηκε το μαχαίρι το οποίο είχε λάμα 15 εκατοστά

TAGS: Πειραιάς Ληστεία
