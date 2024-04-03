Σημαντικό ορόσημο για τους δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας χαρακτήρισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη την απευθείας αεροπορική σύνδεση Σαγκάης – Αθήνας σε ειδική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σιάο Τζουντσενγκ, και ο πρόεδρος της Juneyao Air, Γουανγκ Τζιουντζιν.

Η υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η έναρξη των απευθείας πτήσεων που συνδέουν τη Σαγκάη και την Αθήνα, σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή, που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση του ταξιδιωτικού ρεύματος και από τις δύο πλευρές.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επεσήμανε τα άυλα πολιτισμικά και πνευματικά εκείνα στοιχεία που συνδέουν δύο λαούς στο διάβα της ιστορίας τους, και έκανε ευρεία αναφορά στον Νίκο Καζαντζάκη, που αγάπησε και κατανόησε την Κίνα και τον πολιτισμό της, όσο λίγοι ξένοι, αλλά και που αγαπήθηκε στην Κίνα σε σημείο που οι κινέζοι φίλοι του έργου του τον ονόμασαν τον «Έλληνα Λου Σουν (Lu Xun)», από το συγγραφικό ψευδώνυμο του σημαντικότερου ίσως κινέζου συγγραφέα του εικοστού αιώνα, τον οποίο ονομάζουν «Κινέζο Καζαντζάκη». Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε μάλιστα ότι το σημείο συνάντησης του ελληνικού και του κινεζικού πνεύματος συμπυκνώνεται, στη διαπίστωση του Καζαντζάκη, στο ταξιδιωτικό του αφήγημα για την Κίνα:

«Ο Κομφούκιος και ο Σωκράτης είναι δύο μάσκες που σκεπάζουν το ίδιο πρόσωπο: το φωτερό πρόσωπο της ανθρώπινης λογικής».

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο σχέδιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού πριν από 11 χρόνια, προσθέτοντας ότι η έναρξη των απευθείας πτήσεων από τη Σαγκάη προς την Αθήνα, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη φιλία, την κατανόηση τη συνεργασία και βεβαίως για τα ταξίδια ανάμεσά στην Ελλάδα και την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

