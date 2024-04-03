Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ στον ΣΚΑΪ: Υπήρχε περιπολικό στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων, το ερώτημα είναι γιατί δεν κλήθηκε

Ερωτήματα σχετικά με το πώς χειρίστηκαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων την έκκληση της άτυχης 28χρονης για προστασία και βοήθεια προκαλεί η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ότι υπήρχε περιπολικό στην περιοχή το βράδυ της Δευτέρας.

«Δεν τέθηκε ποτέ θέμα μη ύπαρξης περιπολίας στην περιοχή, υπήρχε περιπολικό στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων» δήλωσε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι το γιατί δεν κλήθηκε από τους αστυνομικούς το περιπολικό για να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι της».

Η τραγική κατάληξη ήταν να χάσει η 28χρονη τη ζωή της από τις πέντε μαχαιριές που της κατάφερε ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος -όπως φαίνεται και από βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας- τής είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της και στη συνέχεια την ακολούθησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα όπου το θύμα κατέφυγε ζητώντας προστασία.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο λίγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας από κάμερα στην πολυκατοικία που τους τελευταίους δύο περίπου μήνες είχε μετακομίσει η κοπέλα και δείχνει τον δράστη να «κόβει» βόλτες.

Πάνω του σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών φέρει το φονικό μαχαίρι που λίγο αργότερα θα κόψει το νήμα της ζωής της πρώην συντρόφου του.

Δείτε βίντεο:

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και εγείρει πολλά ερωτήματα.

Αν και η 28χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια οι τρεις αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα, φαίνεται πως δεν εκτίμησαν σωστά την απειλή που αντιμετώπιζε η κοπέλα με αποτέλεσμα μια σωρεία λαθών και καθυστερήσεων να οδηγήσουν στο νέο έγκλημα.

Το γεγονός πως η γυναίκα δεν υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, πως δεν υπήρχε εκείνη την ώρα περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα όπως πληροφόρησαν την 28χρονη, πως ο κανονισμός δεν προβλέπει τη μεταφορά με περιπολικό πολίτη παρά μόνο προσαχθέντα φαίνεται πως στάθηκαν μοιραία για την 28χρονη.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν ο 39χρονος την ΕΛ.ΑΣ

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος απασχολεί τις Αρχές. Το 2019 είχε συλληφθεί για βία κατά αστυνομικών όπως επίσης και για σωματική βλάβη και εξύβριση όταν του έγινε έλεγχος. Επίσης, το 2020 ο 39χρονος συνελήφθη για ναρκωτικά ενώ μεσολάβησε και η μήνυση που είχε καταθέσει η 28χρονη εναντίον του για ξυλοδαρμό, βιασμό και ασέλγεια.

Πηγή: skai.gr

