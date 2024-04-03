Λογαριασμός
Σήμερα η πληρωμή 16 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για πυρόπληκτους σε Ρόδο, Μαγνησία και Έβρο

Νέες πληρωμές για τις ζημιές του 2023, θα προχωρήσει σήμερα ο ΕΛΓΑ

ΕΛΓΑ

Σε νέες πληρωμές για τις ζημιές του 2023, θα προχωρήσει σήμερα ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, στις 12:00 θα καταβληθούν από την Κρατική Αρωγή, 16 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές αποζημιώσεων στις καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες, για τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν από την πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, στις Περιφερειακές Ενότητες, Δωδεκανήσου-Ρόδου, Μαγνησίας και Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΕΛΓΑ πληρωμές πυρόπληκτοι
