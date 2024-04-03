Σε νέες πληρωμές για τις ζημιές του 2023, θα προχωρήσει σήμερα ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, στις 12:00 θα καταβληθούν από την Κρατική Αρωγή, 16 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές αποζημιώσεων στις καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες, για τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν από την πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, στις Περιφερειακές Ενότητες, Δωδεκανήσου-Ρόδου, Μαγνησίας και Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

