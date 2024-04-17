Εννέα συλλήψεις για την κατάρρευση κτιρίου στον Πειραιά με νεκρό αστυνομικό 31 ετών

Στη σύλληψη εννέα ατόμων, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη χθεσινή τραγωδία στον Πειραιά, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε διώροφη κατοικία επί της οδού Νεωρίων, στην ακτή Μητσοπούλου, κατέρρευσε μέρος του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ειδικός φρουρός 31 ετών εκτός υπηρεσίας ο οποίος συμμετείχε στις οικοδομικές εργασίες.

Επτά από τους εργαζόμενους στις εργασίες του κτιρίου προσήχθησαν και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου στην εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι εργολάβος, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 286 που αφορά παραβίαση των κανόνων οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού.

Στο κτίριο επί της οδού Νεωρίων στο Πασαλιμάνι επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ εκλήθη επίσης η 1η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε εκδοθεί ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες από τον δήμο Πειραιά.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.