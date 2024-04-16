Απεργιακό... μπλακ-άουτ θα «υποστεί» αύριο η χώρα, καθώς θα πραγματοποιηθεί η 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και την οποία, εκτός των ιδιωτικών υπαλλήλων, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ και όχι μόνο.

Πιο αναλυτικά:

Μετρό- Ηλεκτρικός -Τραμ

Χωρίς μετρό και Ηλεκτρικό θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί το τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις και συμβάσεις εργασίας και μετέχουν στην απεργία ενάντια «στο κύμα της ακρίβειας και την αισχροκέρδεια που πλήττουν καθημερινά την αξιοπρεπή διαβίωση εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), το οποίο και καλεί τα μέλη του στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί.

Λεωφορεία - τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 ως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας). Οι εργαζόμενοι διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες συγκοινωνίες, συλλογική σύμβαση εργασίας και προσλήψεις προσωπικού, υπογραφή ΣΣΕ. Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Ταξί

Με στάση εργασίας, από τις 5 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ταξί στην απεργία, ενώ έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10 το πρωί. Με το σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους», το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ) καλεί όλους τους οδηγούς ταξί να συμμετέχουν στην στάση εργασίας «για τις τρεις πληγές που πρέπει να κλείσουμε φορολογικό, υποκλοπή έργου και πολυεθνικές».

Τρένα - Προαστιακός σιδηρόδρομος

Με 24ωρη απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ένας αριθμός δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει, πως λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Γ.Σ.Ε.Ε., στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

- Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

- Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

- Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

- Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

- Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς: Την Τρίτη 16.04.2024, οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς 'Ανω Λιόσια με τρένο, και στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα: Την Τρίτη 16.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδνες με τρένο, και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να πληροφορούνται στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών), συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας.

Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς ( ΠΟΣ- ΜΣΤ)

Η ΠΟΣ - ΜΣΤ ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία, επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, πλήρη αποκατάσταση των υποδομών - εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου) και καλύτερες συνθήκες εργασίας παντού.

