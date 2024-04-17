Απεργία ΓΣΕΕ: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ. Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Ακινητοποιημένα μετρό, ηλεκτρικός, τραμ

Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή τους ζητούν αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, άμεσες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του φορέα και άμεση επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε ισχυ.

Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία, τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 ως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 09:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας).

Η επαναφορά της λειτουργίας των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας και αντίστοιχα θα ξεκινήσει η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες συγκοινωνίες, συλλογική σύμβαση εργασίας και προσλήψεις προσωπικού, υπογραφή ΣΣΕ.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ που έχουν αναλάβει ΚΤΕΛ.

Στάση εργασίας στα ταξί

Με στάση εργασίας από τις 05:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ταξί στην απεργία, ενώ έχουν προγραμματίσει επίσης συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:00. Με το σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους», το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ) καλεί όλους τους οδηγούς ταξί να συμμετέχουν στην στάση εργασίας «για τις τρεις πληγές που πρέπει να κλείσουμε φορολογικό, υποκλοπή έργου και πολυεθνικές».

Απεργεί η ΠΟΣ- Ποια δρομολόγια σε τρένα και προαστιακό θα γίνουν με προσωπικό ασφαλείας

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κάποια δρομολόγια θα γίνουν, με προσωπικό ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού. «Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

-Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

-Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

-Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

-Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

-Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Τρίτη 16.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς ‘Ανω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθεί με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Τρίτη 16.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια οι επιβάτες μπορούν να πληροφορούνται στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών), συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας».

Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ)

Η ΠΟΣ-ΜΣΤ ζητεί άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία, επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, πλήρη αποκατάσταση των υποδομών - εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. εργοστάσιο Βόλου) και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

