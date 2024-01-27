Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες - Πορεία αύριο στο κέντρο της Λάρισας

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας καθώς αύριο θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας ενώ ενδέχεται να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό κεντρικών οδών στο επαρχιακό και το εθνικό δίκτυο.

Σήμερα, για περίπου μισή ώρα αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέλαβαν το οδόστρωμα στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων – Ιωαννίνων. Παράλληλα, το μπλόκο στο Ζάρκο τρικάλων ενισχύεται με την έλευση περισσότερων τρακτέρ.

Οι αγρότες των Τρικάλων διαμαρτύρονται και για τις μειωμένες επιδοτήσεις που προβλέπει η κοινή αγροτική πολιτική ενώ ζητούν από την κυβέρνηση ένα σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας.

Εκτός από το Ζάρκο, μπλόκα υπάρχουν σε αρκετές περιοχές όπως εκείνο έξω από την Καρδίτσα κάτω από τον Ε65, αλλά τρακτέρ έχουν επίσης παραταχθεί στον Αλμυρό, στον Ριζόμυλο και στον Πλατύκαμπο, όπου μάλιστα προετοιμάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες στον Πλατύκαμπο μέχρι την Τρίτη θα έχουν ορίσει επιτροπή προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό ή με κυβερνητικό κλιμάκιο για να θέσουν τα αιτήματά τους. Αύριο, θα πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Λάρισας με σημείο συγκέντρωσης τις εισόδους της πόλης και με τη συνοδεία της αστυνομίας θα φτάσουν στην κεντρική πλατεία

Επί ποδός είναι και οι αγρότες της βόρειας Ελλάδος στήνοντας μπλόκα σε Νάουσα, Γιαννίτσα, Σέρρες, Γρεβενά, Καστόρια, Κομοτηνή, Βέροια, Χαλκηδόνα και Επανομή.

Στο Δερβένι Θεσσαλονίκης οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους δίπλα στην Εγνατεία Οδό ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς καθώς οι κινητοποιήσεις τους αναμένονται να κορυφωθούν την Πέμπτη που είναι τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.





