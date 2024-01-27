Δύο παρασύρσεις πεζών ανηλίκων με διαφορά 5 λεπτών σε Παπάγου, Αγίους Αναργύρους

Δύο απανωτές παρασύρσεις πεζών ανηλίκων σημειώθηκαν με διαφορά 5 λεπτών σε Παπάγου και Αγίους Αναργύρους.

Η πρώτη σημειώθηκε στην οδό Πίνδου στου Παπάγου στις 20:25 με τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων και η δεύτερη πέντε λεπτά μετά, στην συμβολή των οδών Λ. Δημοκρατίας και Παπαρηγοπούλου στους Αγίους Αναργύρους όπου παρασύρθηκε από Ι.Χ. ένας ανήλικος και πάλι με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Και στις δύο περιπτώσεις έχουν επιληφθεί τα αρμόδια Τμήματα της Τροχαίας.

