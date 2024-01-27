Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Τρικάλων - Λάρισας, στο ύψος του Ζάρκου, για περίπου μισή ώρα, προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι αγρότες των Τρικάλων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Τρικάλων «Η Άνοιξη».

Ο αποκλεισμός έγινε χωρίς τρακτέρ και μηχανήματα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε στη συγκέντρωση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λάμπρος Τσέκας.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς χωρίς όρους και προϋποθέσεις με απευθείας κρατική αρωγή βάση των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ σε ζώα, παραγωγές που πλημμύρισαν, άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων κατοικιών, όπως και μείωση του κόστους παραγωγής, κά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

