ΥπΑΑΤ: Η αλήθεια για τις αποζημιώσεις διαλύει τα ψέματα - Κρίμα για το ΠΑΣΟΚ να υιοθετεί μυθεύματα

Μέχρι σήμερα ο ΕΛΓΑ έχει πληρώσει προκαταβολές ύψους 150 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημίες στην φυτική παραγωγή και απώλειες ζωικού κεφαλαίου,για την στήριξη των παραγωγών μετά από την καταστροφή την οποία προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία μας Daniel και Elias, σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε προ ολίγου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως προσθέτει: «Μετά την 10η Φεβρουαρίου θα μεταφερθούν στον ΕΛΓΑ 110 εκ.€ για να συνεχιστεί το ad hoc πρόγραμμα αποζημιώσεων στη Θεσσαλία,μέχρι την τελική τους εξόφληση, με απώτερη ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2024.

Η κυβέρνηση, με έγκριση της Ε.Ε, ad hoc προγράμματος έχει εξασφαλίσει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 260 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις ενώ αν απαιτηθούν επιπρόσθετες δαπάνες αποζημιώσεων θα εξασφαλιστούν από την Κυβέρνηση, επίσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 .

Είναι προφανές και το επισημαίνουμε για όσους επιμένουν να το αγνοούν,οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας είναι εκτός προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ.

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στο τέλος του ad hoc προγράμματος θα έχουν λάβει το 100% της αξίας των αποζημιώσεων τις οποίες δικαιούνται,χωρίς περικοπές ή μειώσεις.

Συνεπώς όσοι διακινούν μυθεύματα περί μείωσης κατά 35% των αποζημιώσεων τους μόνους που δεν υπηρετούν είναι οι αγρότες και τα συμφέροντά τους.

Το κακό είναι ότι άκριτα, τις δήθεν αποκλειστικές δημοσιογραφικές πληροφορίες, υιοθέτησε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κρίμα για το ίδιο και την ιστορία του…».

