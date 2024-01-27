Μεσολόγγι: Άκαρπες οι έρευνες για εντοπισμό 28χρονου αγνοούμενου στον Αχελώο

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν απόψε οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας στον ποταμό Αχελώο, στην περιοχή του Μεσολογγίου, για τον εντοπισμό ενός 28χρονου υπηκόου Νεπάλ, ο οποίος αγνοείται από τις απογευματινές ώρες, όπου είχε πάει στο σημείο για μπάνιο, μαζί με μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο υπεύθυνος του φράγματος της περιοχής, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, προκειμένου να πέσει η στάθμη του.

Στις σημερινές έρευνες πήραν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ και η ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Δυτικής Ελλάδας, μαζί με αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

