Eγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας ενέχονταν σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα και κατασχέθηκαν περισσότερα από 3.400 πακέτα τσιγάρα.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 14-12-2023 εντοπίσθηκε 17χρονος να βγαίνει από πολυκατοικία στην περιοχή της Σταυρούπολης και σε έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι σε σακίδιο πλάτης και μία πλαστική τσάντα μετέφερε συνολικά 510 πακέτα αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρα.

Χθες το πρωί, σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα της εν λόγω πολυκατοικίας, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν τέσσερα ακόμα μέλη της οργάνωσης, ενώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν 2.937 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, το συγκεκριμένο διαμέρισμα το χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, για να φυλάσσουν ποσότητες λαθραίων τσιγάρων, τα οποία στη συνέχεια διένειμαν σε άλλους ομοεθνείς τους προκειμένου να τα πουλήσουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

