Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα του Ζωγράφου, από αγνώστους που βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και πυρπόλησαν με εύφλεκτο υλικό οχήματα.

Σις φλόγες τυλίχθηκαν πέντε σχολικά λεωφορεία, έξι ΙΧ αυτοκίνητα (τρία κάηκαν ολοσχερώς και τρία υπέστησαν ζημιές) και τρεις μοτοσυκλέτες επί της οδού Ταξίλου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα όπου κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κατασβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Ταξίλου στον δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2024

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ η Σήμανση συλλέγει στοιχεία.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.