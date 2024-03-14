Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα στου Ζωγράφου – Αγνωστοι πυρπόλησαν σχολικά λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Ομάδα ατόμων βγήκε στις 3 τη νύχτα από την Πανεπιστημιούπολη και πυρπόλησε με εύφλεκτο υλικό τα οχήματα

UPDATE: 07:05
ζωγραφου

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα του Ζωγράφου, από αγνώστους που βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και πυρπόλησαν με εύφλεκτο υλικό οχήματα. 

Σις φλόγες τυλίχθηκαν πέντε σχολικά λεωφορεία, έξι ΙΧ αυτοκίνητα (τρία κάηκαν ολοσχερώς και τρία υπέστησαν ζημιές) και τρεις μοτοσυκλέτες επί της οδού Ταξίλου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα όπου κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κατασβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ η Σήμανση συλλέγει στοιχεία.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Ζωγράφου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark