Ν. Ιωνία: Δεύτερος καταπατημένος κοινόχρηστος χώρος παραδίδεται στους πολίτες

Παραδόθηκε στους πολίτες της Νέας Ιωνίας άλλος ένας καταπατημένος, κοινόχρηστος χώρος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ν. Ιωανίας «τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, (διοικητική αποβολή), προβήκαμε στο γκρέμισμα αυθαίρετων κατασκευών και επι των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αλαμάνας».

Στόχος της ενέργειας είναι να μεγαλώσει ο χώρος του πεζοδρομίου, σε ένα επικίνδυνο σημείο της λεωφόρου και να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα των κατοίκων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.