Ν. Ιωνία: Δεύτερος καταπατημένος κοινόχρηστος χώρος παραδίδεται στους πολίτες

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ν. Ιωανίας «τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, (διοικητική αποβολή), προβήκαμε στο γκρέμισμα αυθαίρετων κατασκευών και επι των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αλαμάνας». 

Νέα Ιωνία

Παραδόθηκε στους πολίτες της Νέας Ιωνίας άλλος ένας καταπατημένος, κοινόχρηστος χώρος. 

Στόχος της ενέργειας είναι να μεγαλώσει ο χώρος του πεζοδρομίου, σε ένα επικίνδυνο σημείο της λεωφόρου και να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα των κατοίκων. 
 

