Μία μεγάλη απώλεια μετρά η Χίος. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων η Μαριάνθη Κέλλη – Αλμυρούδη.

Η επονομαζόμενη «Γιαγιά Μαριάνθη» από τα Μεστά της Χίου, μέσα στη διάβα της ζωής της μετέφερε τα ήθη, έθιμα μα και τα τραγούδια από το μεσαιωνικό χωριό των Μεστών στο σήμερα, όπως από το να δένει τη μαντίλα στα νέα κορίτσια και το ζωνάρι στα αγόρια του πολιτιστικού συλλόγου σε κάθε γιορτή των Mεστών, όπως στον «Αγά» το έθιμο της Καθαρής Δευτέρας, μέχρι να τραγουδά τραγούδια της μαστίχας, του μισεμού, των ερωτευμένων.



Δεν είναι τυχαία η επιλογή που έγινε από το Μουσείο Μαστίχας να ακούγεται η μελωδική φωνή της πρωτομπαίνοντας στο χώρο και αντικρίζοντας το μαστιχόδεντρο, να τραγουδά ένα σχινιάτικο παραδοσιακό τραγούδι:



«…Δεν θέλω να δουλεύεις στους σκίνους να κεντάς

για μια οκά μαστίχη βρε μικρούλα μου τα νιάτα σου να φας

Δεν θέλω να δουλεύεις στο μεροκάματο

κι εγώ θα σε πληρώνω αγαπούλα μου το κάθε Σάββατο.

Να ξεραθούν οι σκίνοι να γίνουν ρημαδιό

στο κέντημα του σκίνου, βρε μικρούλα μου, να μην σε ξαναδώ…».



Στο video η παρουσία της γιαγιάς Μαριάνθης στο πρώτο εργαστήρι για τη σύσταση Ομάδας Προφορικής Ιστορίας στη Χίο. Τραγουδά με παρότρυνση του συγγραφέα Γιάννη Μακριδάκη «Το τραγούδι του μισεμού» τον Ιανουάριο του 2023 σε αίθουσα της Βιβλιοθήκης ΚΟΡΑΗ.



Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 4 μ.μ. στον αγαπημένο της Ταξιάρχη Μεστών.

