Επίθεση με φωτοβολίδες ευθείας βολής και μολότοφ προς την διεύθυνση των ΜΑΤ στου Ζωγράφου εξαπέλυσε λίγο μετά τις 02.30 τα ξημερώματα ομάδα 10 κουκουλοφόρων. Δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν.

Νωρίτερα, περίπου 30 κουκουλοφόροι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη όπου νεαροί πραγματοποιούσαν μεταμεσονύκτιο πάρτι, πέταξαν μολότοφ και έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και κάδους απορριμάτων επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στου Ζωγράφου με αποτέλεσμα πέντε οχήματα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και η πυροσβεστική που έσβησε τις φωτιές. Στη συνέχεια οι ταραξίες επέστρεψαν στην Πανεπιστημιούπολη.

Κλειστή είναι έως και αυτή την ώρα η οδός Ούλωφ Πάλμε.

